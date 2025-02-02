Pertek Kalesi’nde Nizamiye Gün Yüzüne Çıktı

BARAJIN DÜŞEN SU SEVİYESİ TARİHİ YAPILARI ORTAYA ÇIKARDI

Tunceli’de Urartular döneminde inşa edilen ve 1974 yılında Keban Barajı’nın suları altında kalıp ada görünümü kazanan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’nin alt kısmında bulunan nizamiyesi, yaşanan kuraklık sebebiyle baraj su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı. Kaleye teknesiyle yolcu taşıyan Hıdır Turan, buradaki nizamiyenin varlığını dedesinden duyduğunu ifade ederek, “Keban Barajı olmadan önce burada Murat Nehri vardı. Burada ulaşım keleklerle yapılıyordu” dedi.

KALENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

M.Ö. 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, Keban Barajı’nın yapılmasıyla su altında kalmış ve bu nedenle ada görünümüne bürünmüştür. Pertek ilçesinin önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan bu kale, Urartuların yanı sıra Persler, Helenler, Roma, Selçuklular ve Mengüceklilere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde onarılan kale, iç içe iki surdan oluşmakta ve surlar arasında çeşitli yapı kalıntıları barındırmaktadır. Kalenin güney cephesinde yontma taşların içerisine yerleştirilmiş kırmızı tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler gibi izlenmeye değer kalıntılar ile sarnıçlar mevcuttur. Harput Kalesi ve Sağman Kalesi ile görüş mesafesinde olan bu tarihi yapı, Elazığ’dan Tunceli’ye seyahat edenler için de keyifli bir manzara sunuyor.

TURLARA YENİ PROJELERLE DESTEK

Tunceli Valiliği’nin desteğiyle Pertek Kaymakamlığı, kaleyi turizme kazandırmak amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Son zamanlarda hız kazanan çalışmalar içerisinde, bölgenin cazibe merkezi olması hedeflenen kaleye restoran ve kafe yapımlarında sona yaklaşıldı. Kaleyi ziyaret etmek isteyenler, feribot iskelesindeki gezi tekneleri ile kaleye ulaşım sağlayabiliyor.

NİZAMİYENİN TARİHİ VE ÖNEMİ

Keban Baraj Gölü’nün mavi sularıyla çevrili Pertek Kalesi’nin alt kısmında bulunan nizamiye, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle baraj su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Taşlarla inşa edilen bu nizamiyenin, geçmişte askerler ve kaleye gelen ziyaretçilerin kontrol noktası olarak kullanıldığı bilinmektedir. İlçe sakinleri, Keban Barajı’nın kuruluşundan bu yana sadece ikinci kez nizamiyenin ortaya çıktığını söylemektedir.

KURAKLIK VE GEÇMİŞLE BAĞLANTI

Kuraklıktan dolayı baraj sularındaki azalma nedeniyle Pertek Kalesi’nin altındaki nizamiyenin gün yüzüne çıkmasına dikkat çeken Kağan Tunç, “Pertek Kalesi geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve onların izlerini taşımaktadır” ifadelerini kullanarak, “Normalde bu dönemde kentte 2 metre kar yerde olurdu. Bu yıl ise kuraklık nedeniyle baraj sularında büyük bir düşüş yaşandı” dedi.

DEDELERDEN GELEN HAFIZALAR

Hıdır Turan da dedesinin nizamiyenin varlığını anlattığını belirterek, “Keban Barajı olmadan önce burada Murat Nehri vardı. Ulaşım keleklerle yapılıyordu. Dedem buranın en eski kelekçilerindendir, herkes onu tanır. Kaleye ulaşım yıllardır yoktu. Ancak, biz bunu tekne ve sürat motorlarıyla sağlayarak büyük bir eksikliği kapatıyoruz” dedi. Nizamiye Su seviyesinin düşmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıkarken, Hıdır Turan da bu durumu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.