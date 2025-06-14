Petrol Fiyatları Yükseldi, Altın Zirve Yaptı

ORTADOĞU’DA YENİ KRİZ PEK ÇOK ETKİ YARATIYOR

Ortadoğu’da patlak veren kriz, küresel piyasalarda etkisini hissettiriyor. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya İran’ın yüzlerce balistik füzeyle yanıt vermesi, küresel ekonomide yeni bir fragman yaratıyor. Altın, güvenli liman olarak önemli bir yükseliş gösteriyor.

Piyasalarda yaşanan saldırı haberleri sonrasında yatırımcılar, güvenli limanlara yöneliyor. Altının ons fiyatı, 3.433 dolarla tarihi zirvesine 3500 dolara yaklaşıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞ

Petrol piyasası, 2022’den bu yana en büyük günlük artışını kaydediyor. ABD ham petrolü %7,26’lık bir yükselişle varil başına 72,98 dolara ulaşıyor. Brent petrol ise %7 primle 74,23 dolardan kapanıyor. Gün içindeki fiyat artışları %14’e kadar çıkıyor. Bu, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana görülen en sert yükseliş olarak kaydediliyor. Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar yükseleceğine çevrilmiş durumda” diyor. Capital Economics, “Bu, küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden etkileyebilir” açıklamasında bulunuyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki bu ani yükselişin enflasyonu yeniden tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankaları için yeni bir faiz baskı döneminin başlangıcını işaret edebiliyor.

ABD PİYASALARINDA PANİK HAKİM

ABD borsalarında, saldırıların etkisiyle sert satışlar görülüyor. Wall Street, bu süreçte ciddi değer kaybı yaşıyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün boyunca ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybediyor. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde yoğun satışlar dikkat çekerken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Nasdaq saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine kadar gerilemiş durumda. S&P 500, sert kayıplarla 5.960 seviyesine düşüyor. Altının ons fiyatı ise 3.447 dolara yükselerek rekor seviyesine yaklaşmaya devam ediyor.