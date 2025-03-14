Petrol Musluk Suyuna Nasıl Karıştı?

ANALİZ SONRASI ŞEBEKE SUYUNDA PETROL HİDROKARBONLARI TESPİT EDİLDİ

Karaman’da, halktan gelen şikayetler üzerine kentteki şebeke suyunda analiz yapıldı. İncelemelerin sonucunda, şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı. Yapılan açıklamada, analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi. Bu durum, kentte su sıkıntısına yol açtı.

SU SORUNU İÇİN SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından, Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların talebi üzerine, şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı. Keşif sonrasında, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

ŞİKAYETLERİN SÜREKLİLİĞİ VURGULANDI

Avukatlar adına açıklama yapan Hüseyin Mutlu, kentteki su sıkıntısının 3-4 aydır devam ettiğini vurguladı ve “vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.” dedi.

BARAJDAKİ GÖRÜNTÜLER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Şebeke suyunun sağlandığı barajda 12 Ocak 2025 tarihinde bir video çekildiğini ifade eden avukat Mutlu, “Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı drone görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit.” diye ekledi. Avukat Mutlu, “Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir.” şeklinde konuştu.

BARAJDAN SU ALIMI TEDBİREN DURDURULDU

Karaman Belediyesi, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekti. Açıklamada, “Dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” bilgisi verildi. Ayrıca, barajdan su alımının tedbir amaçlı olarak durdurulduğu kaydedildi.