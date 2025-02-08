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Petrol Saha Kazasında 2 İşçi Yaralandı

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ŞANTİYEDE YARALANAN İŞÇİLER

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan Taşıkara Mahallesi çevresindeki petrol arama sahasında meydana gelen olayda, işçiler Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50), pistonlu anahtar sisteminin ters dönüp çarpması sonucu yaralandı. Olayın duyulmasının ardından, çalışanlar hemen acil sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

DURUM İÇİN KAYGILI BEKLEYİŞ

Ağır yaralanan Ferhat Kılıç ve Cumali Sucu, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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