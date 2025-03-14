Petrol Yükseldi, Benzine Zam Yapıldı

Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların sıkılaştırılması ile yükselişe geçti. Bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrası Perşembe günü yaşanan fiyat düşüşünün bir kısmını dengeledi. Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kaybetmesinin ardından 70 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma ise benzin ve motorin fiyatlarında indirim veya zam olarak kendini göstermeye devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kuru değişiklikleri kullanılarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım şirketlerince uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.