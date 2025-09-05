Peugeot 2008 İçin Harika Kampanya Başladı

PEUGEOT 2008’İN YENİ KAMPANYASI

Peugeot, B-SUV segmentinde adeta kartları yeniden dağıtıyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yenilenen 2008 modeli için açıklanan kampanya, otomobil dünyasında büyük yankılar uyandırdı. “Yüzyılın Kampanyası” adıyla duyurulan bu yeni fırsat, hem fiyat avantajları hem de yüksek donanım seviyeleriyle dikkat çekiyor.

MODERN TASARIM VE GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Peugeot 2008, modern tasarımı ile gelişmiş motor seçeneklerini bir araya getirerek, konfor odaklı yapısıyla şehre stil katmak isteyen sürücüler için etkileyici bir alternatif sunuyor. Son nesil tasarım anlayışı, markanın simgesi olan aslan imzasını daha da ileri taşıyor. Geniş ön ızgara, keskin far tasarımı ve aslan pençesi formundaki LED gündüz farları, araca hem dinamik hem de premium bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, GT donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ve özel jant tasarımları, aracı sınıfının ötesine taşıyor.

PERFORMANSTA YÜKSEK UYUM

Yeni Peugeot 2008’in kaputunun altında 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli PureTech motor bulunuyor. Bu motor, 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyor. Bu birlikte, araç hem şehir içi sürüşte hem de uzun yolda akıcı ve konforlu bir deneyim vadediyor.