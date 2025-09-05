Peugeot 2008 İçin Yeni Kampanya Başladı

PEUGEOT B-SUV SEGMENTİNDE YENİDEN DAĞITTI

Peugeot, B-SUV segmentinde kartları ciddi şekilde yeniden dağıtıyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla revize edilen 2008 modeli için sunulan kampanya, otomotiv sektöründe etkisini hissettiriyor. “Yüzyılın Kampanyası” olarak tanıtılan bu fırsatlar, hem uygun fiyatlar hem de yüksek donanım seviyeleriyle dikkat çekiyor. Peugeot 2008, modern tasarımı, gelişmiş motor seçenekleri ve konfor odaklı yapısıyla şehir yaşamında şıklığı arayanlar için önemli bir alternatif sunuyor.

MODERN TASARIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Peugeot 2008, en son tasarım anlayışıyla markanın simgesi olan aslan imzasını daha ileri bir boyuta taşıyor. Geniş ön ızgarası, keskin far dizaynı ve aslan pençesi şeklindeki LED gündüz farları, araca dinamik ve premium bir görünüm kazandırıyor. GT donanım seviyesinde sunulan siyah tavan ve özel jant tasarım alternatifleri, aracı sınıfındaki diğerlerinden ayırıyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE KONFORLU SÜRÜŞ DENEYİMİ

Yeni Peugeot 2008’in motor bölümünde, 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli PureTech motor bulunuyor. 130 beygir gücü ile 230 Nm tork üreten bu motor, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman ile entegre edilmiş. Bu uyumlu sistem sayesinde araç, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda akıcı ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.