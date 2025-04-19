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Peugeot Nisan Ayında Özel Teklif Sunuyor

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PEUGEOT RİFTER’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Peugeot’un hafif ticari segmentteki başarılı modeli olan Rifter, sunduğu geniş iç alan, güçlü motor alternatifleri ve uygun fiyatlandırmasıyla dikkati çekiyor. Özellikle büyük aileler ve ticari amaçlı araç arayan bireyler için mükemmel bir tercih olan Rifter, Türkiye pazarında rekabetçi fiyatlarıyla ön plana çıkıyor.

BÜYÜK AİLELER İÇİN İDEAL BİR SEÇENEK

Peugeot Rifter, geniş iç hacmi sayesinde büyük aileler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Ferah yaşam alanı, ön ve arka koltuklarda geniş oturma alanları sunuyor. Bunun yanı sıra, kullancılar arasında sıkça tercih edilen geniş bagaj hacmi, aile seyahatleri ve ticari kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Koltukların katlanabilmesi, daha fazla yük kapasitesi sunabiliyor ve bu özellik, uzun yolculuklar için büyük kolaylık getiriyor.

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