Peugeot Rifter, Nisan’da Özel Fırsatlar Sunuyor

PEUGEOT RIFTER’IN ÖZELLİKLERİ

Peugeot’un hafif ticari segmentteki başarılı modeli olan Rifter, geniş iç mekan, güçlü motor seçenekleri ve cazip fiyatıyla öne çıkıyor. Hem büyük aileler hem de ticari amaçlı araç arayanlar için mükemmel bir alternatif sunan Rifter, Türkiye pazarında rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

GÜZEL BİR FIRSAT SUNUYOR

Peugeot Rifter, geniş iç hacmiyle büyük aileler için ideal bir seçim oluyor. Ferah yaşam alanı hem ön hem de arka koltuklarda geniş oturma alanı sağlıyor. Ayrıca, sıkça tercih edilen geniş bagaj hacmi, aile seyahatlerinde ve ticari kullanımlarda büyük avantaj sunuyor. Koltukların katlanması, daha fazla yük kapasitesi sağladığı için, uzun yolculuklar için büyük kolaylık oluşturuyor.