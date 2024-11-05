“Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti”

ÜNLÜ MÜZİSYEN İRFAN ALIŞ HAYATINI KAYBETTİ

Efsanevi müzik gruplarından Peyk’in kurucu üyesi ve solisti olan İrfan Alış, 53 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, Peyk grubunun resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. İrfan Alış’ın vefatıyla ilgili yapılan paylaşımda, “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadeleri yer aldı.

HOŞÇA KAL İRFAN ABI

Diğer yandan, oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış ile ilgili duygusal bir veda mesajı paylaştı. Bartu, “İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. ‘Oh’ dedim ‘abi ne güzel serin ve ıslaksın’ ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine.” diyerek yaptığı konuşmalara yer verdi. Ayrıca, “Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek” diyerek, iyi ve kötü şeylerin paylaşılması gerektiğini vurgulamıştı. Küçükçağlayan, “Seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin” şeklinde duygularını ifade ederek, Alış’a olan sevgi ve saygısını dile getirdi. “Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim,” ifadeleriyle Alış’a veda etti.

PEYK GRUBUNUN KISACA TARİHİ

Peyk grubu, tarihçesi 1991’lere kadar dayanan bir topluluktur. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy’un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsü’nde tanışmasıyla grubun temelleri atılmıştır. Zaman içerisinde sözler ve besteler birikirken; 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul) ve Özgür Ulusoy (keman, klavye) gruba katıldı. 2006 yılında ise Barış Tokgöz (bas) gruba dahil oldu ve grup, günümüzdeki kadrosunu oluşturdu.