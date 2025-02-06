PFDK’dan Koç ve Özbek’e Ceza Verildi

CEZA KARARI

PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Ali Koç ve Dursun Özbek’e ceza verme kararı aldı. Alınan kararlara göre, Galatasaray idarecisi Metin Öztürk, 25 Ocak 2025 tarihinde oynanan Galatasaray – Konyaspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza aldı. “Galatasaray – Konyaspor müsabakası esnasında, sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ile aleyhine beyanatlar verilen diğer kulüp arasında müsabaka olmamasına karşın, bu kulüpler ile daha önceki karşılaşmalar ve hatta ilerideki maçlarla ilgili önyargılar oluşturacak şekilde açıklamalarda bulundu.”

GÜVEN İLİŞKİSİ VE CEZANIN NEDENİ

Bu süreçte Metin Öztürk’ün açıklamaları, “müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve yönetimine, TFF’nin itibarı ve saygınlığına yönelik sunulan beyanatlar, spor kamuoyunda adalet duygusunun zedelenmesine yol açıyor” şeklinde değerlendirildi. Bunun sonucunda, “diğer spor kulüpleri aleyhine algı oluşturulmasına,” sebep olan sistematik açıklamalar, futbol ikliminin güven kaybı yaşamasına neden olmuştu.

VERİLEN CEZALAR

Bu nedenlerle, Metin Öztürk, “Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” sebebiyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca “23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000 TL para cezası” ile cezalandırıldı. Karar, oy çokluğu ile alındı.