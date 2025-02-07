PFDK’dan Sivasspor’a Mağlubiyet Cezası Verildi!

HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor karşısında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli’yi oynatan Sivasspor’a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.
MURAT PALULİ’NİN KIRMIZI KART GÖRMESİ
Murat Paluli, takımının Süper Lig’in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü Eyüpspor’a karşı oynadığı maçta 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu durum sonrası, ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi çerçevesinde tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.