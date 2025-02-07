More
Spor

PFDK’dan Sivasspor’a Mağlubiyet Cezası Verildi!

pfdk-dan-sivasspor-a-maglubiyet-cezasi-verildi

HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor karşısında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli’yi oynatan Sivasspor’a PFDK tarafından hükmen mağlubiyet cezası verildi.

MURAT PALULİ’NİN KIRMIZI KART GÖRMESİ

Murat Paluli, takımının Süper Lig’in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü Eyüpspor’a karşı oynadığı maçta 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu durum sonrası, ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi çerçevesinde tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Kartalkaya Yangınıyla İlgili Soruşturma Gelişmeleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündemi değerlendirirken Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili soruşturmanın güncel durumu hakkında bilgi verdi.
Gündem

Bakan Tunç’tan İmamoğlu Soruşturması Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik davaların siyasi olup olmadığını yorumlamadığını belirtti ve yargının bağımsız karar vereceğini ifade etti. Ayrıca, Bolu yangınına dair soruşturma gelişmelerini aktardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.