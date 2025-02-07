PFDK’dan Sivasspor’a Mağlubiyet Cezası Verildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik davaların siyasi olup olmadığını yorumlamadığını belirtti ve yargının bağımsız karar vereceğini ifade etti. Ayrıca, Bolu yangınına dair soruşturma gelişmelerini aktardı.