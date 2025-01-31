PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

PFDK CEZALARI AÇIKLANDI

TFF’den yapılan açıklamaya göre, PFDK, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş’a 918 bin lira, Göztepe’ye 828 bin lira, Fenerbahçe’ye 525 bin lira, Çaykur Rizespor’a 168 bin lira, Bellona Kayserispor’a 120 bin lira, Corendon Alanyaspor’a 54 bin lira ve Eyüpspor’a ise 40 bin 500 lira para cezası uyguladı.

BELLONA KAYSERİSPOR FUTBOLCUSUNA CEZA

PFDK, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken’e, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

AFYONSPOR HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Afyonspor, PFDK’nin kararıyla, Nesine 2. Lig’in 19. haftasında İskenderunspor ile 26 Ocak’ta oynanması planlanan maçta, ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle hükmen mağlup sayıldı. Bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleşmesi sonucunda Afyonspor bir alt lige düşürüldü. Ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor ile maçı olan diğer takımların da karşılaşmaları, yapılmadan hükmen galip sayıldı.