PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verdi

CEZALAR BELLİ OLDU

Süper Lig’in 34. haftasında yapılan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında uygulanan cezalar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe A.Ş.’nin 04.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

TARAFTAR CEZALARI DA KAPSAMDA

Aynı açıklamada, Fenerbahçe’nin sahadaki olaylar nedeniyle Kuzey Tribün M bloku seyircilerinin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek girişlerinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca, Fenerbahçe A.Ş.’nin spor ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, taraftarların çirkin tezahüratı sebebiyle de bazı bloklardaki seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulübe girişlerinin engellenmesine karar verildi.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZA VERİLDİ

FDT açıklamasında, Beşiktaş A.Ş.’nin de aynı maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri gereği 168.000.-TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi. Ayrıca, Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahürat nedeniyle 930.000.-TL para cezası ile yüzleşeceği ve misafir tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engelleneceği bilgisi de verildi.