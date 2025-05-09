PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verdi

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR CEZALAR BELİRLENDİ

Süper Lig’in 34. Haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası PFDK, ceza kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

TARAFTARLARA GETİRİLEN YASAKLAR

Aynı müsabakada, Fenerbahçe A.Ş.’nin taraftarlarının bulunduğu Kuzey Tribün M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ile bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Fenerbahçe A.Ş. sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmıştır. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar dolayısıyla da çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün D-E ve Kuzey Tribün D-E bloklarındaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi karara bağlanmıştır.

BİRİKİMCE BEŞİKTAŞ’A UYGULANAN CEZALAR

Beşiktaş A.Ş.’nin de aynı maça dair cezaları belirlenmiştir. 04.05.2025 tarihinde oynanan müsabakada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri kapsamında 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldığı açıklanmıştır. Ayrıca, Beşiktaş A.Ş.’nin taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat yapması ve bu eylemin o sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi gereğince 930.000.-TL PARA CEZASI da uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi karara bağlanmıştır.