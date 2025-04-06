PFDK Kararlarına Trabzonspor’Dan Tepki Geldi. “Görmezler, Duymazlar, Bilmezler…” Denildi

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ VE OYUNCULARINA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’ya rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi. Aynı kararda, Fenerbahçe oyuncusu Fred’in müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş’ın ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla 1 maç ceza aldığı açıklandı.

CEZALARIN UYGULANMA DETAYLARI

Tahrik indirimi ile alt sınırdan ceza alan Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, yarın oynanacak Trabzonspor maçında sahada olabiliyor. PFDK’nın kararları, Fenerbahçe’nin kritik maç öncesi kadro planlarını etkileyecek gibi görünüyor.

TRABZONSPOR’DAN PFDK KARARLARINA TEPKİ

Trabzonspor, PFDK’nın verdiği cezalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Görmezler, duymazlar, bilmezler…” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca, dengesi bozulmuş bir terazi ve ‘3 maymun’ görseline yer verildi. Bu gönderi, taraftarlar ve futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

FUTBOL KAMUOYUNDA TEPKİLER

PFDK’nın kararları, özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor. Taraftarlar, verilen cezaların adil olup olmadığı konusunda farklı görüşler belirtiyor. Süper Lig’deki disiplin uygulamaları, sezonun kritik haftalarında yeniden gündeme geldi.