“PFDK Kararlarına Trabzonspor Tepki Gösterdi.”

PFDK’DAN MOURINHO VE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’ya “rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket” gerekçesiyle 3 maç men cezası verdi. Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred, “müsabaka hakemine yönelik hakaret” nedeniyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise “rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket” sebebiyle 1 maç ceza aldı. Tahrik indirimi uygulanan Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, yarın oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

TRABZONSPOR’DAN PFDK KARARLARINA TEPKİ

Trabzonspor, PFDK’nın verdiği cezalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Görmezler, duymazlar, bilmezler…” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca dengesi bozulmuş bir terazi ve ‘3 maymun’ figürü yer aldı.

CEZALARIN MAÇLARA ETKİSİ

Tahrik indirimiyle alt sınırdan ceza alan Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olabilecek. Ancak cezalar, sonraki maçlarda uygulanacak. Fenerbahçe taraftarları ve futbol kamuoyu, PFDK’nın kararlarını tartışmaya devam ediyor.