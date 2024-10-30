PFDK Sevkleri Açıklandı: Galatasaray – Beşiktaş

TFF’DEN DERBİ AÇIKLAMALARI

Galatasaray – Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen durumları açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, Galatasaray Spor Kulübü’nün 28 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbideki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ’A YAPILAN SEVKLER

Aynı tarihteki maçta Beşiktaş A.Ş. Kulübü için de benzer sevkler yapıldı. Beşiktaş’ın “çirkin ve kötü tezahürat” nedeninden ve ayrıca “saha olayları” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareket” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedenleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. ve 49. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi.

BEŞİKTAŞ GÖREVLİSİNE SEVK

Ayrıca, Beşiktaş A.Ş. Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar’ın derbideki “saldırısı” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi gereğince, 29 Ekim 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi. Bu gelişmeler, derbi sonrası disiplin süreçlerinin nasıl işleyeceğini gözler önüne seriyor.