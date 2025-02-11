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Spor

PFDK’ya Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

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SEVKLERİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 11 Şubat 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri duyurdu. Bu sevklerden ilki, Bellona Kayserispor Kulübü ile ilgili.

BELLONA KAYSERİSPOR’UN DURUMU

Bellona Kayserispor Kulübü, 08 Şubat 2025 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu mücadelesinde “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince PFDK’ya sevk ediliyor.

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