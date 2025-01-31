PFDK, Yedi Süper Lig Kulübüne Ceza Verdi

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’nin duyurusuna göre, PFDK, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş’a 918 bin, Göztepe’ye 828 bin, Fenerbahçe’ye 525 bin, Çaykur Rizespor’a 168 bin, Bellona Kayserispor’a 120 bin, Corendon Alanyaspor’a 54 bin ve ikas Eyüpspor’a 40 bin 500 lira para cezası uyguladı.

BELLONA KAYSERİSPOR’UN CEZASI

Kurul, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken’e ise kendi takımına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

Afyonspor, PFDK’nin kararıyla, Nesine 2. Lig’in 19. haftasında İskenderunspor ile 26 Ocak’ta oynanması planlanan maça ilan edilen saatte sahaya gelmemesi ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez yaşanması nedeniyle karşılaşmadan hükmen mağlup sayıldı ve bir alt lige düşürüldü. Ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor ile maçı olan diğer takımların da karşılaşmaları yapmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verildi.