PhilipCapital, Sabancı Holding İçin Hedef Fiyatı Belirledi

SABANCI HOLDİNG İÇİN HEDEF FİYAT VE TAVSİYE BELİRLENDİ

PhilipCapital, SAHOL-Sabancı Holding hakkındaki değerlendirmesini güncelledi ve hedef fiyatını 175,30 TL olarak belirleyerek tavsiyesini “endeks üstü getiri” yaptı. Raporda, “Sabancı Holding’i Endeks Üzeri Getiri önerisi ve hisse başına 175,30 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz” ifadesi yer aldı. Holding, hedef tahminlerine göre %61 NAD iskontosu ile işlem görüyor.

ŞİRKETİN OLUMSUZ YANLARI VE YENİ YATIRIM HEDFFLERİ

Holding’i; güçlü bilanço yapısı ve net nakit pozisyonu, cazip NAD iskonto oranı, çeşitlendirilmiş portföy yapısı, yeni yatırım hedefleri, yabancı yatırımcı ilgisinin artma potansiyeli ve Enerjisa Üretim’in olası halka arzı nedenleriyle olumlu şekilde değerlendiriliyor. Sabancı Holding’in temel iş alanları bankacılık, finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, dijital teknolojiler ile perakende olarak belirlenmiş. Yıl sonu itibarıyla holdingin hedef NAD’ına göre %61 iskonto ile cazip seviyede işlem gördüğü hesaplanıyor.

KÜRESEL VE YEREL GELİŞMELERİN ETKİSİ

Yurt içinde 2025 yılının dezenflasyon süreci ve faiz indirimleriyle desteklenen dengeli bir dönem geçmesi öngörülüyor. Ayrıca, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile birlikte faiz indirim döngüsünün iç talebi canlandırmasının ve Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı ilgisinin artmasının Sabancı Holding’i pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Faiz indirim sürecinin devam etmesi, risk primlerinde düşüş ve yabancı yatırımcı iştahında artış öngörülüyor. Şirketin net aktif değerine göre iskontosunun kademeli olarak daralabileceği değerlendiriliyor.

STRATEJİK HEDEFLER VE NAKİT POZİSYONU

2024-2029 dönemine yönelik stratejik hedeflerini belirleyen şirket, bu dönemde net aktif değerini iki katına çıkararak 20 milyar USD seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, döviz bazlı gelirlerinin toplam içindeki payını %30’un üzerine çıkarmayı, yatırım harcamalarının gelirler içindeki oranını %15-20 aralığında tutmayı ve AOSM düzeltilmiş getirisini 120-150 baz puan artırmayı planlıyor. Daha önce olduğu gibi, net borç/FAVÖK oranının 2,0x seviyesinde veya altında tutulması öncelikli hedefler arasında. Sabancı Holding’in 3Ç24 döneminde 12,2 milyar TL (358 milyon USD) net nakit pozisyonu bulunuyor ve güçlü nakit pozisyonunun yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmede şirkete önemli bir avantaj sağladığı düşünülüyor.

RİSK FAKTÖRLERİ

Başlıca risk faktörleri arasında, faaliyet gösterdiği sektörlerde regülasyon riskleri, sanayi tarafında ham madde fiyatlarındaki yükseliş potansiyeli, makroekonomik riskler ve yeni yatırımlarda yaşanabilecek gecikmeler gösteriliyor.