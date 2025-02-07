Philips OLED+ 2025 TV’leri Standartları Yükseltiyor

PHILIPS’İN YENİ NESİL OLED+ TELEVİZYONLARI

Philips’in yeni OLED+ 2025 televizyonları, gelişmiş ses ve görüntü teknolojileriyle premium TV segmentinde standartları yükseltiyor. OLED+950 ve OLED+910 modelleri; yapay zeka destekli görüntü işleme özellikleri, etkileyici ses deneyimi ve yenilikçi Ambilight teknolojisi ile öne çıkıyor.

OLED+950 MODELİ HAKKINDA

OLED+950, 65 inç ve 77 inç ekran alternatifleriyle piyasada yer alacak. Bu model, 9. Nesil P5 AI Dual Engine işlemci, META 3.0 OLED panel ve dört taraflı Ambilight özellikleri sayesinde yüksek kaliteli görüntü sunuyor. Gelişmiş görüntü teknolojisiyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

OLED+910 MODELİ HAKKINDA

OLED+910 modeli, 55, 65 ve 77 inç ekran seçenekleri ile satışa sunulacak. Bowers & Wilkins 3.1 ses sistemi sayesinde mükemmel ses deneyimi sağlarken, META 3.0 OLED paneli ve 9. Nesil P5 AI işlemci de görüntü kalitesinde önemli bir fark yaratıyor. Her iki model de Google OS işletim sistemi ile akıllı TV deneyimini en üst seviyeye taşıyor.