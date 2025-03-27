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Pikachu Kostümlü Eylemci Sosyal Medyada Gündem Oldu

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto eylemleri sürüyor. Ülkenin farklı noktalarında vatandaşlar, bu durumu protesto etmek için sokakları dolduruyor.

ANTALYA’DA SIRA DIŞI GÖRÜNTÜ

Antalya’daki eylemlerde dikkat çeken bir an yaşandı. Bir protestocu, Pokemon serisinde yer alan Pikachu kostümünü giyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu ilginç görüntü, polis müdahalesinden kaçan Pikachu’nun sosyal medyada viral olmasını sağladı. Protesto gösterilerinin devam etmesi, bu tür sürprizlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

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