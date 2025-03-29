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Pikachu Kostümlü Eylemci Sosyal Medyada Gündem Oldu

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ANTALYA’DAKİ PROTESTOLARDAN MİZAHİ BİR YANSIMA

Antalya’da düzenlenen protestolar sırasında, kalabalığın ortasında sarı renkli Pokémon karakteri Pikachu kostümü giymiş bir eylemci dikkat çekti. Polisin müdahaleleri sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılmayı başardı ve geniş kitlelere ulaştı. Eylemcinin kostümü, protestoların ağırlığına mizahi bir unsur ekleyerek ilgi çekti.

“GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN BURADAYIM”

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümlü eylemciyle birlikte bir video çekerek destek gösterisinde bulundu. Eylemci, kameraların önünde şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana.” Kaya ise bu duruma tepkisini, “İyi ki varsın Pikachu” diyerek gösterdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Pikachu kostümlü eylemciye ait görüntüler, sosyal medya üzerinde kısa sürede viral bir hal aldı. Kullanıcılar, eylemin yaratıcı yönünü takdir ederken, bu anı protestoların mizahi bir simgesi olarak paylaştılar.

ÖNEMLİ

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Sosyal Medyada Pikachu Kostümlü Eylemci Rüzgarı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolardaki dikkat çeken Pikachu, CHP Milletvekili Aykut Kaya ile röportaj yaptı ve eylemin sebebini gerginlikler olarak açıkladı.
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Antalya’da Pikachu Kostümlü Eylemci Görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürerken, Antalya'daki eylemlerde Pikachu kostümlü bir protestocu dikkat çekti.

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