Pilot’un Yeni Dönem Girişimleri Gelecek Vaat Ediyor

YENİ DÖNEM BAŞVURULARI AÇILIYOR

Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT, 13. dönem girişimleri belirlemek için başvurularını 10 Şubat 2025’te açıyor. Girişimlere yurt dışında özel eğitim programları, alanında uzman kişilerin mentorluk hizmetleri gibi benzersiz fırsatlar sunan PİLOT, girişimlerin uçuşa geçmesini sağlıyor. Yeni dönemde programa kabul edilecek girişimler, ofis alanı, teknolojik altyapı ve iletişim desteği gibi kapsamlı imkanlardan yararlanacak. Ayrıca, Türk Telekom ile potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve Türk Telekom’un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatını da yakalayacak. PİLOT programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği alma şansı bulacak.

EĞİTİM VE MENTORLUK FIRSATLARI

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “PİLOT programında geride bıraktığımız 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağlarken, başarıyla yükselişe geçen girişimlerin global pazarlara açılmasına katkı sunuyoruz. Bu girişimlerden 66’sı toplam 51 milyon dolardan fazla yatırım alarak, girişimlerini geliştirme imkânı yakaladı. Girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmıyoruz, iş birlikleri ve mentorluklarla proje geliştirmelerine destek oluyoruz. Girişimcilik ekosisteminin kalbi olan Silikon Vadisi’nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco’daki Türk Telekom Ventures ofisi, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir rol oynuyor. PİLOT’un 13’üncü döneminde de Türkiye’nin girişim ekosistemini desteklemeye ve Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DİJİTAL GELECEĞE KATKI

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yenilikçi girişimleri destekleyerek dijital geleceğin inşasında rol oynamaya devam ediyor. Türk Telekom Ventures PİLOT’un 13. dönem başvuruları, 10 Şubat 2025 itibarıyla Türk Telekom Ventures PİLOT’un web sitesi üzerinden (ttventures.com.tr) alınacak. PİLOT ile girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği, uzman isimlerden mentorluk ve eğitim gibi kapsamlı fırsatlardan yararlanacak. Programa kabul edilen girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş fırsatlarını değerlendirme ve Türk Telekom’un geniş yatırımcı ağına erişme şansını bulacak. PİLOT programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği alma hakkı elde edecek ve yurt dışında kendileri için özel tasarlanan programlara katılacak.

KÜRESEL AĞA BAĞLANTILAR

“PİLOT ile girişim ekosistemi uçuşa geçiyor” diyen Muhammed Özhan, “Türk Telekom Ventures ile ülkemizin girişim ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. Ülkemizdeki başarılı girişimleri bir üst seviyeye taşımak için çalışmalar yaparken, girişimlerin globale açılmalarında aktif rol oynuyoruz. PİLOT programı ile geride bıraktığımız 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Bu girişimlerden 66’sı toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak, gelişim fırsatı yakaladı. Girişimlere sadece maddi destek sunmuyoruz; iş birlikleri ve mentorluklarla projelerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tahtakale’de yer alan SANTRAL ve ana destekçisi olduğumuz AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde çalışma olanakları sağlıyoruz. Silikon Vadisi’nin atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco’daki Türk Telekom Ventures ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bağlantı noktası oluyor” şeklinde ifade etti.

YENİ FIRSATLAR VE DESTEKLER

Programa kabul edilen ekipler, Türk Telekom Ventures’ın geniş yatırımcı ağı ile bir araya gelerek birçok mentorla tanışıp birebir destek ve alanında uzman kişilerden eğitim alma imkânına sahip oluyor. Türk Telekom Ventures’tan alınacak yatırım ve nakit desteğiyle birlikte Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına da sahip olacak ekipler, ofis alanı, teknoloji altyapısı ve iletişim destekleri gibi pek çok imkândan yararlanacak. Ayrıca girişimler, yurt dışında kendileri için özel tasarlanan girişimcilik programları ile deneyim kazanma ve Türk Telekom’un zengin iş bağlantıları ile global pazarlara açılma fırsatı bulacak.