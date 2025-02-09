Pınar Deniz Karnı Burnunda Pozunu Paylaştı

PINAR DENİZ ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Pınar Deniz, anne olma sürecinin heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun, “Canımız tatlı çekmiştir” notunu düştüğü pozu sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Hamileliğini dolu dolu geçiren Pınar Deniz, karnı burnunda olan pozunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Performansıyla milyonlarca hayranına ulaşan Deniz, bu dönemin tadını çıkarıyor.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM’DAN MUTLU HABERLER

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’da bir nikah töreni gerçekleştiren çift, yakın zamanda ilk bebeklerini kucaklarına alacaklarını müjdeledi. Ünlü çiftin, erkek bebek bekledikleri biliniyor. Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette soruları yanıtlayan çift, hamilelik süreci hakkında düşüncelerini paylaştı.

KAAAN YILDIRIM’DAN İLHAM VERİCİ AÇIKLAMALAR

“Süreç nasıl geçiyor?” sorusuna yanıt veren Kaan Yıldırım, “Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç” şeklinde konuştu.

PINAR DENİZ’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Pınar Deniz ise, “İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok” şeklinde ifade etti. Yıldırım, süreçle ilgili olarak kafalarında bazı fikirler olduğunu fakat henüz netleştirmediklerini ve bu konuyu zamana yaydıklarını söyledi. Pınar Deniz, sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla bu özel dönemi paylaşıyor.