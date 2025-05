Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ İŞ İNSANI PINAR ECZACIBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İş dünyasında tanınan isimlerden biri olan, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından yapılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile, çiçek gönderimi yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını istemektedir.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, yüksek öğrenimini ABD’de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra Türkiye’ye dönen Eczacıbaşı, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başlamış, sonraki süreçte finans sektöründe kariyerine devam etmiştir. Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde çalıştıktan sonra Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görev almış ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1998 yılından itibaren kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri vermiştir. 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurmuştur. Şirket, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bireylere ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırım ve ortaklık danışmanlığı sunmaktadır. Ayrıca, 2004-2014 yılları arasında dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a bağlı Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilcisi olarak da hizmet vermiştir.

GÖREVLERİ VE BAĞLANTILARI

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesinde bulunan Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığını yürüttüğü IVCI- (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini de yapmıştır. TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesi olarak görev almıştır. GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Eczacıbaşı, DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak görev almıştır. Ayrıca DEİK’te Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı döneminde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkılarından dolayı 2012 yılında Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirilmiştir. 2013 yılından bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştır. Pınar Eczacıbaşı, ayrıca Finans Kulüp üyesi olup, İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyesidir.