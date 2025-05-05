Pınar Gültekin Davasında Gelişmeler Var!

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA SON GELİŞMELER

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in 2020 yılında Muğla’da katledilmesi olayı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Gültekin’in ölümü hayattayken yakılmasına bağlı olarak gerçekleşti. Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu cezayı bozdu. Bozma kararı, tartışmalara yol açtı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

YARGITAY KARARINI KONTROL EDİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’nın öldürme eyleminde “sebat ve ısrar ettiği” ifade ederek itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, “canavarca hisle” ve “eziyet çektirerek”, “tasarlayarak öldürme” eylemlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle itirazı oy çokluğu ile reddetti. Dava, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı. Eğer karar değişmezse, Gültekin’i diri diri yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı, Temmuz 2027’de tahliye olabiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi durumunda ise cezaevinde 2050 yılına kadar kalacak.

DAVA SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Muğla’daki davada, Cemal Metin Avcı başlangıçta ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı ancak uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürüldü. Mahkeme, Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine de hükmetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşinin beraat kararını istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin haksız tahrik kararını iptal etti ve “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Avcı’ya “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Mertcan Avcı’ya ise “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Temyiz sürecinin devam ettiği bu davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararı sonrası mahkeme süreçleri sürüyor.