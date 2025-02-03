Pınar Gültekin’in Katiline Haksız Tahrik Talebi

PINAR GÜLTEKİN’İN KAYBOLUŞU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı ve aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, Gültekin’in kaybolmasıyla ilgili Akyaka Jandarma Komutanlığı’na başvurarak bir kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma çalışmaları, Gültekin’i tanıyan kişilerin listelenmesi ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi gibi süreçleri içerdi. Görgü tanıklarının ifadeleri de alındı.

İKİŞİNELİK İÇİNDEKİ DRAM

Soruşturma kapsamında, Pınar Gültekin’in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı 5 gün sonra gözaltına alındı. İlk başta hakkındaki suçlamaları reddetse de delillerin ortaya çıkmasıyla, Gültekin’i bağ evinde çıkan bir kavgada boğarak öldürdüğünü ve ardından cesedini bağ evindeki varile koyup ateşe verdiğini itiraf etti. Gültekin’in kısmen yanmış cesedi, Avcı’nın belirttiği yerdeki varilde bulunmuştu.

DELİL KARARTMA İDDİASI

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyalleri sayesinde ağabeyinin olayla ilişkisi olduğu belirlenince gözaltına alındı. Mertcan Avcı, “delil karartmak” suçlamasıyla tutuklandı. Adli Tıp İhtisas Kurumu’nun raporunda Pınar Gültekin’in ölümünün, hayattayken yakılmasıyla meydana geldiği ifade edildi. Yargılama süreci devam ederken Mertcan Avcı’nın tutuksuz yargılanması karara bağlandı.