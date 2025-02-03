Pique’nin Andorra’ya Taşınma Tehdidi

PROFESYONEL FUTBOL KARIYERİNİN SONLANMASI

1 Temmuz 2008 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasında İspanyol futbol takımı Barcelona’nın formasını giyen Gerard Pique, sözleşmesinin sona ermesiyle profesyonel futbol kariyerine veda etti. Emekli olduktan sonra, kendine ait belirli kurallarla yürütülen uluslararası futbol organizasyonu Kings League gibi çeşitli spor projelerine yönelen eski futbolcu, Andorra’da sahip olduğu FC Andorra futbol takımında bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.

HÜKÜMETLE YAŞANAN SORUNLAR

Pique’nin takımı sahada iyi performans gösteriyor olsa da, Andorra hükümetiyle sürekli bir çatışma içinde. 38 yaşındaki spor insanı, dün akşam gerçekleştirdiği açıklamalarında Andorra Hükümeti’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Pique, “Bu şekilde devam ederlerse…” diyerek hükümetin tutumuna yönelik tepkisini dile getirdi.