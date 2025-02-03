More
Spor

Pique’nin Andorra’ya Taşınma Tehdidi

pique-nin-andorra-ya-tasinma-tehdidi

PROFESYONEL FUTBOL KARIYERİNİN SONLANMASI

1 Temmuz 2008 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasında İspanyol futbol takımı Barcelona’nın formasını giyen Gerard Pique, sözleşmesinin sona ermesiyle profesyonel futbol kariyerine veda etti. Emekli olduktan sonra, kendine ait belirli kurallarla yürütülen uluslararası futbol organizasyonu Kings League gibi çeşitli spor projelerine yönelen eski futbolcu, Andorra’da sahip olduğu FC Andorra futbol takımında bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.

HÜKÜMETLE YAŞANAN SORUNLAR

Pique’nin takımı sahada iyi performans gösteriyor olsa da, Andorra hükümetiyle sürekli bir çatışma içinde. 38 yaşındaki spor insanı, dün akşam gerçekleştirdiği açıklamalarında Andorra Hükümeti’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Pique, “Bu şekilde devam ederlerse…” diyerek hükümetin tutumuna yönelik tepkisini dile getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Günün Finans ve Borsa Haberleri Özetlendi

BIST100 endeksi, %2,30 düşüşle 9.774,40 puandan kapanarak 229,98 puan kaybetti. Gün içindeki işlem hacmi ise 110,5 milyar TL olarak kaydedildi.
Gündem

BofA’nın En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

Bank of America, Borsa İstanbul'da bugün işlem hacmine göre alım ve satım gerçekleştirdiği hisse senetlerini belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.