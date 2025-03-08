Piyasa Dizisi İntihal İddialarıyla Sarsıldı

PİYASA DİZİSİNDEKİ SORUNLAR

Alp Navruz, İlayda Alişan, Fırat Altunmeşe, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Yurdaer Okur, Vural Şahanoğlu ve Damla Colbay gibi önemli isimleri kadrosunda barındıran Piyasa dizisinde önemli bir sorun ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümü, bu gece izleyicilerle buluşurken, bazı detaylar seyircinin canını sıkabiliyor.

“Rüzgargülü” ve “Zevcat” filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de yayımlanan Pastel Film yapımı Piyasa dizisine karşı intihal davası açtı. Meryem Beyza Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı adlı eserinden uyarlandığını ve senarist Mert Selek’e sunmuş olduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia ediyor.