Piyasa Dolar Beklentisi: 43,9571 Lira

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ VERİLERİ GÜNCELLENDİ

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, geçen ay yüzde 1,63 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönem içerisinde yüzde 1,69’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66’dan 29,69’a çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞME GÖSTERDİ

12 ay sonrası enflasyon beklentisi TÜFE’de yüzde 23,39’dan 22,84’e, 24 ay sonrası beklentisi de yüzde 17,08’den 16,92’ye geriledi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi, katılımcılar tarafından 43,7219’dan 43,9571’e yükseltildi. Ayrıca 12 ay sonrası dolar/TL tahmini de 47,6972’den 48,3632’ye çıktı. Önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 20,3 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı tahmini ise 25,2 milyar dolara geriledi. Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 olarak sabit kaldı, gelecek yıl içinse yüzde 3,7 düzeyinde yer aldı.

TCMB’nin politika faizine dair gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantının beklentisi yüzde 37,74, üçüncü toplantı beklentisi de yüzde 35,57 olarak belirlendi. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 35,57 oldu ve 12 ay sonrası için bu oran yüzde 27,78’e indi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine” işaret ederek, “Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır.” dedi.