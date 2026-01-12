Piyasalar Yılın İlk Faiz Kararını Bekliyor

Ekonomi yönetimi, yeni yıl itibarıyla yoğun bir gündemle karşı karşıya. Türkiye genelinde milyonlarca işçi ve emekliyi ilgilendiren ocak ayına ilişkin zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, piyasalar gözlerini Merkez Bankası’na çevirmiş durumda.

FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ DUYURULACAK

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirip faiz kararını duyuracak. Ekonomistler, ocak ayında belirlenen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki potansiyel etkilerini TCMB’nin dikkatle izlediğini vurguluyor. Bankanın, 2026 yılı için belirlenen dezenflasyon patikasını koruma amacıyla “sıkı para politikası” duruşunu sürdürüp sürdüremeyeceği, piyasa aktörleri açısından önemli bir odak noktası haline geliyor.

YATIRIMCILAR “KARAR METNİ”NE FİKİR VERİYOR

Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak yönlendirmelerin de yatırımcılar tarafından kritik önemde değerlendirildiği görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık gibi konulara yapılacak atıflar, yılın geri kalanına yönelik para politikası projeksiyonları için önemli ipuçları sunabilecek.

KÜRESEL DENGELERİN ETKİSİ GÖZLENİYOR

TCMB’nin alacağı karar öncesinde, küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın adımları da Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru istikrarı açısından takip ediliyor.