Piyasalarda Ara Dönem: BIST 100 Yükseliyor

ENDİKSİNİN GÜNDEKİ PERFORMANSI

Pazartesi günü 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı. Endeks, saat 14.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 8.956,35 puana ulaştı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.917,62 ve en yüksek 8.985,81 puanı gördü.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 785 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,03, bileşik getirisi ise yüzde 42,84 seviyesinde gerçekleşti.

ULUSLARARASI PİYASA VERİLERİ

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 153,1 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasa verilerine göre dolar 34,2850 liradan, avro ise 37,1930 liradan satılıyor. Bunun yanı sıra, uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 785 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 71,1 dolardan işlem görmekte.