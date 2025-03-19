Piyasalarda Gözaltı Kararı Sonrası Hareketlilik

PİYASALARDA HAREKETLİLİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi piyasalarda önemli bir hareketlilik yaratıyor. Dolar/TL kuru ve ons altındaki rekorlar, gram altına da etkisini gösteriyor. Gram altın 3 bin 500 lirayı aşarak yükseliyor.

Gram altın, gece seansında yükselişini hızlandırarak 3 bin 647 liraya kadar çıkıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. An itibari ile altın fiyatları şu şekilde belirleniyor: Gram altın: 3.595,14, Çeyrek altın: 5.934,00, Cumhuriyet altını: 23.637,00, Yarım altın: 11.868,00.

DÖVİZ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları dikkat çekiyor. Dolar, 36,7490 liradan alınırken, 36,7510 liradan satılıyor. Euro ise 40,2120 liradan alınıp, 40,2140 liradan satılmakta. Önceki gün doların satış fiyatı 36,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olarak kaydedilmişti.