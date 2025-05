PKK Kongresi Tamamlandı, Fesih Bekleniyor

TÜRKİYE’NİN TERÖRSÜZ VİZYONU

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda tarihi bir dönemeçten geçiyor. İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongre düzenleyeceği bildirildi. Ancak, fesih kararıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DEM PARTİ’DEN BEKLENTİLER

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği açıklamada, “PKK’nın kongreyi topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurulabilir” şeklinde ifadeler kullanarak beklentileri artırdı. PKK, Öcalan’ın çağrısına uygun olarak 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında kongresini gerçekleştirdiğini açıklarken, kongrenin yeri ve detaylarının güvenlik gerekçeleriyle kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.

KONGRE SÜRECİ VE BEKLENTİLER

DEM Parti kaynakları, kongre sürecinde Öcalan’ın doğrudan katılımını istediğini vurguladı. Ancak, bu katılımın fiziksel olarak mı yoksa başka bir yöntemle mi gerçekleştiği hususunda net bir bilgi verilmedi. Ayşegül Doğan, terör örgütünden gelecek açıklamalara odaklanarak, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün silah bırakması ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” ifadelerini kullandı. Doğan, bu önemli adımın ardından gelişmelerin de kritik olacağını belirtti ve DEM Parti olarak, Türkiye’nin demokratik, eşit ve kalıcı bir barış ortamına ulaşması için hazır olduklarını belirtti. Toplantının duyurulmasının an meselesi olduğunu, “Toplandılar mı toplanmadılar mı, karar nasıl açıklanacak” gibi sorulara ise yanıt veremeyeceklerini söyledi.