PKK, Kongresini Topladı, Açıklama Bekleniyor

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında önemli bir süreç yaşanıyor. İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yaptı. Bunun ardından terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığı duyuruldu. Ancak, fesih kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KONGRE TOPLANDI AÇIKLAMASI

PKK, Öcalan’ın çağrısına uyarak 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde bir kongre gerçekleştirdiğini bildirdi. Ancak kongrenin yeri ve detayları güvenlik gerekçeleri nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı. DEM Parti kaynakları, örgütün kongre sürecinde Öcalan’ın doğrudan katılımını istediğini fakat bu katılımın nasıl gerçekleştiği konusunda net bilgiler verilmediğini aktardı.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Terör örgütünden açıklama beklenirken, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan şunları belirtti: “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz.” Doğan, daha önce 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’dan bir açıklama geldiğini hatırlatarak, “Hemen bir ‘ateşkes’ açıklaması yapmışlardı” dedi.

GELECEK ADIMLAR ÖNEMLİ

Doğan, PKK’nın kongresini topladığını duyurmasının önemli bir adım olduğunu ancak bu adımın sonrasının da kritik olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın konu hakkında önemli açıklamalarda bulunduğunu ve bunun siyasete büyük görevler yükleyeceğini belirtti. “Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil, kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız” diyerek açıklamalarda bulundu.

SİLAH BIRAKMA BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yaptığı son açıklamada, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dedi. Bu açıklama, durumu daha da heyecanlı hale getirirken, gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.