Pkk’nın Fesih Kararı Sonrası 300 Kişi Gelemeyecek!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH KARARLARI AÇIKLANDI

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği fesih kongresinin kararları, dün sabah ortaya çıktı. Örgütün yayımladığı bildirgede, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı.” ifadesine yer verildi. Şimdi, süreç nasıl ilerleyecek?

ÜÇLÜ MEKANİZMA HAYATA GEÇİYOR

PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma adımının ardından Irak’ın kuzeyinde, Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetiminin de yer aldığı bir mekanizma kurulacak. Süleymaniye ve Erbil gibi şehirlerde, dağdan inen teröristlerin silah teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler oluşturulacak. Bu süreç, Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin denetiminde gerçekleştirilecek. PKK’ya ait tüm silah depoları ve kamplardaki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcının teslim edilmesi hedefleniyor. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

SİLAH BIRAKAN ÜYELERİN GELECEĞİ

Silah bırakan örgüt üyeleri için iki aşamalı bir süreç yürütülecek. Suç kaydı bulunmayan yabancı teröristler, bulundukları ülkelerine dönebilecek. Ancak Türk vatandaşı teröristler, kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu kapsamda 2 ile 4 bin arasında terörist olduğu tahmin ediliyor. Güvenilir kaynaklar, Türk vatandaşı örgüt üyelerinin çoğunun Türkiye’de herhangi bir suç kaydının olmadığını belirtiyor.

ÜST YÖNETİM ÜYELERİ KESİNLİKLE GİDEMEYECEK

Örgütün üst yönetimi ve kırmızı ile turuncu listelerde yer alan yaklaşık 300 kişi Türkiye’ye giremeyecek. Bu kişilerin, Norveç ve Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Silahlarını bırakan teröristlerin Suriye’ye geçişine ise kesinlikle izin verilmeyecek.

Süreç tamamlandığında, istihbarat birimleri detaylı bir rapor hazırlayarak devletin üst yönetimine sunacak. Bu rapor, silah bırakma sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz edecek. Eğer rapor olumlu olursa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler gündeme gelebilecek. Aynı zamanda, demokratikleşme yönünde yeni adımlar atılabileceği öngörülüyor.

ÖCALAN’IN DURUMU VE ASKERİ VARYOKS

Güvenlik gerekçesiyle İmralı’da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziki koşulları ve dışarıyla teması konusundaki adımlar, yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek. Bu süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı ve sınır güvenliğine yönelik faaliyetleri devam edecek.

YPG BÖLGESİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Suriye’deki YPG bölgesinin süreçte nasıl yer alacağı, Suriye merkezi yönetimi ile SDG arasında süregelen görüşmelere bağlı. Yetkililer, sürecin PKK ve onun tüm bileşenlerini kapsadığını vurguluyor. İlk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması planlanıyor. Sürecin sonunda YPG’nin de silahsızlanması gerektiği ifade ediliyor.