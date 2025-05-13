PKK’nın Fetih Kararı Sonrası 300 Gelemeyecek!

PKK’NIN FESHİ VE SONRASI

Terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan fesih kongresinin sonuçları dün sabah kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı.” ifadesine yer verildi. Peki, bu kararların ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.

YENİ MEKANİZMA HAYATA GEÇİYOR

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının arkasından Irak’ın kuzeyinde Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetimi ile birlikte yeni bir mekanizma oluşturulacak. Süleymaniye ve Erbil gibi şehirlerde teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulması planlanıyor. Tüm bu gelişmeler, Türk istihbaratı ve askeri birimlerin denetimi altında gerçekleşecek. PKK’ya ait silah depolarındaki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcılar teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin ise yaz sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

TERÖRİSTLERİN GELECEĞİ

Silah bırakan örgüt üyeleri için iki yönlü bir süreç işleyecek. Türkiye’de suç kaydı bulunmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri, kendi ülkelerine dönebilme hakkına sahip olacak. Türk vatandaşı teröristler ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu kapsamdaki örgüt üyesi sayısının 2 ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, Türk vatandaşı teröristlerin çoğunun Türkiye’de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını vurguluyor.

ÖZEL DURUMLAR

Örgütün üst yönetimi ile kırmızı ve turuncu listelerde yer alan yaklaşık 300 teröristin Türkiye’ye geçişine izin verilmeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca, silah bırakan teröristlerin Suriye’ye geçişlerine asla müsaade edilmeyecek.

İSTİHBARATIN ROLÜ

Süreç tamamlandığında istihbarat birimleri, silah bırakma sürecinin düzgün yürütülüp yürütülmediğine dair kapsamlı bir rapor hazırlayarak devlet yöneticilerine sunacak. Eğer rapor olumlu sonuçlanırsa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler, demokratikleşmeye yönelik yeni adımlar atılabilecek.

ÖCALAN’IN DURUMU

Abdullah Öcalan, güvenlik nedeniyle İmralı’da kalmaya devam edecek. Öcalan’ın fiziki koşulları ile dış dünya ile arasındaki iletişim konuları, bu yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek. Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki mevcut varlığı devam edecek ve sınır güvenliğiyle ilgili planlı faaliyetler de kesintisiz sürecek.

YPG’nin DURUMU

Suriye’deki YPG bölgesinin bu sürece nasıl dahil olacağı, Suriye merkezi yönetimi ile SDG arasındaki müzakerelere bağlı olacak. Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsayacağına dikkat çekiyor. İlk aşamada YPG içerisindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması planlanıyor ve süreç sonunda YPG’nin de silahsızlanması gerektiği ifade ediliyor.