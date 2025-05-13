PKK’nın Kararı: 300 Kişi Türkiye’ye Gelmeyecek!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESHİ VE SÜREÇLERİ

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği fesih kongresinin kararları, dün sabah kamuoyuna duyuruldu. Terör örgütü, yayımladığı bildirgede “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı” ifadesine yer verdi. Şimdi, bu karar sonrasında süreç nasıl ilerleyecek?

ÜÇLÜ MEKANİZMA HAYATA GEÇİYOR

PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından, Irak’ın kuzeyinde Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetimini kapsayan bir mekanizma oluşturulacak. Bu mekanizma, dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alacağı merkezlerin kurulmasıyla işleyecek. Tüm bu süreç, Türk istihbaratı ve askeri birimlerinin gözetimi altında yürütülecek. PKK’ya ait silah depoları ile kamplardaki tüm silah, mühimmat ve patlayıcılar teslim edilecek. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

SİLAH BIRAKAN ÜYELERİN GÜVENLİK ADIMLARI

Silah bırakan terörist üyeler için iki aşamalı bir süreç devreye girecek. Türkiye’de suç kaydı bulunmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri, bulundukları ülkelerine dönebilirken, Türk vatandaşları kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Bu kapsamda, örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, Türk vatandaşı teröristlerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de herhangi bir suç kaydının olmadığını vurguluyor.

300 KİŞİ ÜLKEYE GÖNDERİLMEYECEK

Örgütün üst kadrosu ve kırmızı ile turuncu listede yer alan yaklaşık 300 kişinin Türkiye’ye geçişine izin verilmeyecek. Bu kişilerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca, silah bırakan teröristlerin Suriye’ye geçişine kesinlikle müsaade edilmemesi yönünde katı önlemler alınacak.

İSTİHBARAT RAPORU HAZIRLAYACAK

Sürecin sonunda, istihbarat birimleri ayrıntılı bir rapor hazırlayarak devlet yöneticilerine sunacak. Bu rapor, silah bırakma sürecinin düzenli bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz edecek. Eğer hazırlanan rapor olumlu olursa, infaz yasası ve ceza yasasında bazı düzenlemeler ile demokratikleşmeye yönelik yeni adımlar atılabilecek.

ÖCALAN’IN DURUMU

Güvenlik sebebiyle İmralı’da kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziki şartları ve dış dünya ile iletişimi, bu yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek. Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı sürecek, sınır güvenliği ile ilgili planlı faaliyetler kesintisiz gerçekleştirilecek.

YPG BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki YPG bölgesinin sürece nasıl dahil olacağı, Suriye Merkezi yönetimi ile SDG arasında devam eden müzakerelere bağlı olacak. Yetkililer, sürecin PKK ve bütün bileşenlerini kapsadığını ifade ederek, ilk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması gerektiğini, sonunda ise YPG’nin de silahsızlanmasının gerektiğini belirtiyor.