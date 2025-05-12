Pkk, Silah Bıraktığını Açıkladı

PKK’NIN KONGRESİ VE FESİH KARARI

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini gerçekleştiren PKK, fesih kararı ve silah bırakma açıklaması yaptı. Konuyla ilgili Ankara’dan gelen ilk açıklamada AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşma yolunda çok önemli bir eşik aşıldığını vurguladı. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.”

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Çelik, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” dedi. Ayrıca Çelik, fesih ve silah bırakma kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapatacak şekilde olması gerektiğini ifade etti. “Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Çelik, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının hayata geçmesinin, bölgedeki emperyalist planların engellenmesine olumlu bir dalga oluşturacağını söyledi. “Terörsüz Türkiye hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi kanallarını daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek.” dedi. Ayrıca, “Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” ifadesini kullanarak tüm vatandaşların kazanacağına vurgu yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN GÖRÜŞLER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.” diye belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında fesih kararını tarihi ve önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Fidan, “Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edecek.” dedi. Türkiye’nin son 20 yılda geliştirdiği demokrasi ve refah alanının genişlemesi için bu kararın önem taşıdığını belirtti.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu süreci önemli bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade etti. Tunç, terörün geride bırakılması ve “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edileceğini açıkladı.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN’DAN İFADELER

Demokratik Türkiye inşa etmek için gerekçenin kalmadığına dikkat çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Kongre hayırlı olsun. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.” şeklinde konuştu.