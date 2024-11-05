“PKK’ya Yönelik Operasyonda Şüpheli Tutuklandı”

PKK’A YÖNELİK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen faaliyetler çerçevesinde geçmişte PKK bünyesinde silahlı olarak görev yapmış olan D.B.’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiğini tespit ediyor.

D.B.’NİN YAKALANMASI

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde İstanbul’da bulunduğu belirlenen D.B., gizli olduğu adreste özel harekat ekiplerinin yaptığı bir operasyonla yakalanıyor. D.B., Malatya’ya götürülerek emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıyor.