Pkk/Ypg’Li Teröristler Halep’Ten Çekiliyor

SURİYE’DE YENİDEN İNŞA VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası ve toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkezi hükümet ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geçtiğimiz aylarda varılan anlaşma, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyon gibi konuları kapsıyor. Bu anlaşma çerçevesinde SDG’nin devlet kurumlarına katılımı kararlaştırıldı.

SDG UNSURLARI HALEP’TEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Anlaşmanın uygulanması kapsamında SDG unsurları, Halep kent merkezinden çekiliş sürecine girdi. 2012 yılında Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden terörist gruplar, 1 Nisan’da imzalanan yeni anlaşma gereği Fırat’ın doğusuna doğru hareket ediyor.

35 ARAÇLIK İLK KONVOY HALEP’TEN AYRILDI

Yaklaşık 250 teröristin yer aldığı ve 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep’ten ayrıldı. Konvoyda ağır silahlarla donatılmış askeri araçların yanı sıra içinde silah veya mühimmat olduğu tahmin edilen brandalı bir kamyon da bulunuyor. Ellerinde PKK/YPG sembollerini taşıyan teröristler, Suriye Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin gözetiminde bölgeden uzaklaştırıldı. Teröristlerin çekilme sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.