Plaj Fiyatları Yüzde 300 Arttı

PLAJ SEZONU RESMEN BAŞLADI

Türkiye’de plaj sezonu, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte resmi olarak başlamış durumda. Ancak Ege ve Akdeniz kıyalarındaki beach kulüplerin yüksek fiyatları, tatilcileri endişelendiriyor. Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde kişi başı harcama limitleri 9 bin TL’ye, giriş ücretleri ise 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu durumda, denize girmek gerçekten lüks bir aktivite haline mi geldi?

FİYATLARDAKİ ŞAŞIRTICI ARTIŞ

Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında beach kulüp fiyatlarında yüzde 300’e varan artışlar dikkat çekiyor. Bodrum’daki Buddha Bar ve Beach, kişi başı 225 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile en pahalı mekanlardan biri konumunda. Bu ücretin 75 euro’su giriş, 150 euro’su ise minimum harcama şartı olarak talep ediliyor. MaçaKızı Hotel ise 9 bin TL minimum harcama ile öne çıkıyor. Çeşme’deki fiyatlar ise 2 bin TL’den başlayıp, 7 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya, Belek ve Dalyan gibi diğer bölgelerde ise giriş ücretleri ve harcama limitleri genellikle 1.000-2.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

HALK PLAJLARINDAKİ ÜCRETLİ HİZMETLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bodrum’daki halk plajları, ücretsiz giriş imkanı sunsa da, şezlong kiralama 280 TL, localar ise 1.500 TL gibi ücretlerle hizmet veriyor. Otopark ücretleri ise otomobiller için 85 TL, motosikletler için 50 TL olarak belirlenmiş. Ücretsiz plajlar bulunsa da, tatilcilerin konforlu bir deneyim için ek ücretler ödemesi gerekiyor.

Bodrum’daki bazı popüler beach kulüpler, fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Lucca Beach’te kişi başı 6 bin TL (2 bin TL şezlong, 4 bin TL harcama) talep ediliyor. Mandarin Oriental Bodrum, otel dışı ziyaretçiler için 7 bin TL minimum harcama ve giriş ücreti alıyor. Yula Beach’te kişi başı 2 bin TL harcama limiti bulunuyor, ancak şezlong ve diğer hizmetler için extra ücret talep ediliyor. Çeşme’deki Monarch Beach, bayram döneminde 1.000 TL giriş ücreti ve 1.000 TL harcama limiti isterken, normal günlerde bu rakam 750 TL’ye düşüyor.

YURT DIŞINDA CAZİP ALTERNATİFLER

Yüksek fiyatlar, tatilcileri yurtdışı alternatiflerine yönlendirmeye başlamış durumda. Hırvatistan’daki Zlatni Rat plajının giriş ücreti 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL), İtalya’daki Fornillo Beach 30 euro, Dubai’deki Nikki Beach 27 dolar, Yunanistan’ın Mikonos’undaki Scorpios ise 200 euro fiyatla hizmet veriyor. Arnavutluk kıyılarında pansiyonlar 10 dolar, oteller ise 25 dolar civarında. Bulgaristan’ın Sozopol bölgesinde ise gecelik konaklama fiyatları 49 dolar, yemeklerin maliyeti ise 10 doların altında kalıyor. Bu fiyatlar, Türkiye’deki beach kulüplerle karşılaştırıldığında tatilciler için daha cazip bir seçenek sunuyor.