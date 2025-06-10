Plaj Giriş Ücretleri Yüzde 300 Arttı

PLAJ SEZONU RESMEN BAŞLADI

Türkiye’de plaj sezonu, Kurban Bayramı tatili ile birlikte açılmış durumda. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarındaki beach kulüplerin oldukça yüksek fiyatları tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde kişi başı harcama limitleri 9 bin TL’ye, giriş ücretleri ise 10 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu durum, denize girmeyi lüks bir aktivite haline getiriyor mu?

FİYATLARDAKİ DÜŞMAN ARTIŞLAR

Geçtiğimiz yıla göre beach kulüp fiyatlarında yüzde 300’e kadar yükselişler gözlemleniyor. Bodrum’daki Buddha Bar ve Beach, kişi başı 225 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile en pahalı mekanlardan biri olurken, bu ücretin 75 euro’su giriş, 150 euro’su ise minimum harcama şartı olarak isteniyor. MaçaKızı Hotel ise 9 bin TL’lik minimum harcama limiti ile dikkat çekiyor. Çeşme’de ise fiyatlar 2 bin TL’den başlayarak 7 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya, Belek ve Dalyan gibi diğer bölgelerde ise giriş ücretleri ve harcama limitleri genellikle 1.000-2.000 TL aralığında değişiyor.

HALK PLAJLARINDA ÜCRETLİ HİZMETLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bodrum’daki halk plajları ücretsiz giriş imkanı sunsa da, şezlong kiralama ücreti 280 TL, localar ise 1.500 TL olarak belirlenmiş. Otopark ücretleri ise otomobiller için 85 TL, motosikletler için 50 TL düzeyinde. Ücretsiz plajlar mevcut olsa da, daha konforlu bir deneyim elde etmek isteyen tatilcilerin ek ücret ödemesi gerekiyor.

Bodrum’daki bazı lüks beach kulüpler, fiyatlarını euro olarak belirliyor. Örneğin, Lucca Beach’te kişi başı 6 bin TL (2 bin TL şezlong, 4 bin TL harcama) talep ediliyor. Ayrıca, Mandarin Oriental Bodrum oteli dışarıdan gelen ziyaretçiler için 7 bin TL minimum harcama ve giriş ücreti alıyor. Yula Beach’te ise kişi başı 2 bin TL harcama limiti var; fakat şezlong ve diğer hizmetler ekstra olarak ücretlendiriliyor. Çeşme’deki Monarch Beach, bayram dönemi için giriş ücreti 1.000 TL ve aynı miktarda harcama limiti talep ederken, normal günlerde bu rakam 750 TL’ye düşüyor.

YURTDIŞINDA DAHA UYGUN ALTERNATİFLER

Türkiye’deki yüksek fiyatlar, tatilcileri yurtdışı alternatiflerine yönlendiriyor. Hırvatistan’daki Zlatni Rat plajının giriş ücreti 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL), İtalya’daki Fornillo Beach 30 euro, Dubai’deki Nikki Beach 27 dolar ve Yunanistan Mikonos’taki Scorpios 200 euro talep ediyor. Arnavutluk kıyılarında pansiyon fiyatları 10 dolar, oteller ise 25 dolar civarında. Bulgaristan’ın Sozopol bölgesinde ise gecelik konaklama fiyatları 49 dolar, yemekler ise 10 doların altında kalıyor. Bu fiyatlar, Türkiye’deki beach kulüplerle karşılaştırıldığında tatilciler için daha çekici bir seçenek sunuyor.