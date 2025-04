PlayStation Plus Fiyatları Türkiye’de Artırıldı

YENİ FİYATLAR BELİRLENDİ

Sony, yakın zamanda Güney Amerika, Okyanusya ve bazı Asya ülkelerindeki PlayStation Plus abonelik ücretlerinde artış yapacağını açıklamıştı. Şimdi ise Türkiye’deki kullanıcılar için önemli bir fiyat değişikliği meydana geldi.

PLAYSTATION PLUS ÜCRETİ YÜZDE 55 ARTTI

PlayStation Plus abonelik ücretleri Türkiye’de yüzde 55 oranında zamlandı. Kullanıcılara gönderilen bilgilere göre yeni fiyatlar, 24 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olacak. Ancak bu tarihe kadar mevcut fiyatlarla abonelik satın alma imkanı sürüyor.

ESKİ VE YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ

Yeni PlayStation Plus ücretleri (24 Haziran sonrası):

– PS Plus Essential

– 1 Aylık: 273 TL

– 3 Aylık: 685 TL

– 12 Aylık: 2.180 TL

– PS Plus Extra

– 1 Aylık: 405 TL

– 3 Aylık: 1.121 TL

– 12 Aylık: 3.645 TL

– PS Plus Deluxe

– 1 Aylık: 475 TL

– 3 Aylık: 1.292 TL

– 12 Aylık: 4.266 TL

Sony’nin yeni fiyat politikası, Türkiye’deki oyuncuların bütçelerini zorlayabiliyor. Özellikle yıllık aboneliklerdeki yüksek artış dikkat çekiyor.

DİĞER ÜLKELERDE DE ZAM OLDU

Sony, birkaç gün önce PlayStation 5’in Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki fiyatlarında da artış yaptığını açıklamıştı. Bu son gelişme, dünya genelinde oyun fiyatlarında bir yükseliş trendinin sürdüğünü göstermekte.