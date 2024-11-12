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Pogba Galatasaray’a Transfer Olacak Mı?

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POL POGBA’NIN GALATASARAY’A TRANSFERİ HEYECAN YARATIYOR

Galatasaray, transfer listesinde yer alan ünlü futbolcu Paul Pogba’nın takıma katılacağına dair çıkan iddialar, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i zafere ulaşarak tamamlayan ve yaptığı etkileyici transferlerle dikkat çeken Galatasaray, şimdi de Pogba ismiyle taraftarlarına umut veriyor.

Taraftarların merakla beklediği soru ise Pogba’nın Galatasaray’a transfer olup olmayacağı. “Pogba Galatasaray’a gelecek mi?” ve “Pogba Galatasaray’a mı transfer olacak?” gibi sorular, futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor ve takip edilmeye devam ediyor.

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