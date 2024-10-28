Polatlı’daki Kaza Bilirkişi Raporu Yayınlandı

KAZA RAPORU ARAŞTIRMALARI

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı bir bölgede 9 Ağustos 2024 sabahı, köprü ayağına çarpan otobüste bulunan 11 kişinin yaşamını yitirmesi ve 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, kazanın otobüs şoförü Çetin Karayel’in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaması nedeniyle meydana geldiği ifade ediliyor. 5 kişilik bilirkişi heyeti, makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşuyor. Hazırlanan rapor, kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Raporda, takograf kayıtları, aracın yola çıktığı andan kaza anına kadar olan PTS kayıtları, güzergah üzerindeki kameralar ile otobüsün girdiği benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraların inceleme sonuçları yer alıyor.

Raporda, “24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği” kuralının göz önünde bulundurulmadığı ve bu nedenle en az 3 sürücü ile yola çıkılmadığı belirtiliyor. Kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanları gibi unsurların değerlendirildiği raporda, “kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel’in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına otobüsünü sevk ve idare ederken yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi” olduğu vurgulanıyor.

ŞOFÖRÜN SORUMLULUĞU

Raporda ayrıca, kaza görüntüleri gibi delillerin incelenmesiyle, otobüsün seyrettiği esnada yalpaladığı, arkasındaki sürücünün otobüs şoförünü uyarmak için selektör yaptığı ve yolcuların sürücünün uyuduğunu beyan ettiği kaydediliyor. Tecrübeli bir şoförün aracın yük ve teknik özelliklerinin yanı sıra görüş, yol, hava ve trafik durumuna uygun olarak hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor. Şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli dikkati veremediğinden aracın kontrolünü kaybettiği belirtiliyor.

Otobüsün şerit dışına çıkarak orta refüje düştüğü ve “Şoförün aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulamadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarptığı” ifadesiyle, sürücü Çetin Karayel’in bu trafik kazasında asli kusurlu olduğu sonucuna varılıyor. Ağrı’dan İzmir’e gitmek üzere hareket eden Karayel, yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü ile 9 Ağustos saat 05.00 sularında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprü beton kolonuna çarpmıştı.