Polen Alerjisi; Bahar Mevsiminde Artar

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkiler, yabani otlar ve ağaçlar tarafından üretilen polenlere karşı bağışıklık sisteminin reaksiyon göstermesi sonucu oluşan bir alerji türüdür. Bu alerjinin belirtileri arasında hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma yer alıyor. Alerjinin genetik bir hastalık olduğu da bilinmektedir. Uzmanlar, alerjik rinit, alerjik sinüzit ve astım gibi hastalıkların birlikte görülebildiğini belirtiyor. Ayrıca, alerjilerin genellikle anne tarafından kalıtılabildiği vurgulanıyor.

ALERJİNİN GÖRÜLDÜĞÜ DÖNEMLER

Polen alerjisi, bahar mevsiminin başlangıcı olan mart ve nisan aylarında daha fazla görülüyor. İklim değişikliği nedeniyle haziran ayında da kırkikindi yağmurlarının etkili olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun alerjik reaksiyonların zamanlamasını Mayıs ve Haziran aylarına kaydırdığını ifade ediyor. Alerji meydana getiren polenin, hangi ağaç ya da bitkiden geldiğine göre bu dönemler değişiklik gösterebiliyor. Ancak, ilkbahar ve yaz aylarında alerjinin daha sık rastlandığı gözlemleniyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Polen alerjisinden korunmanın en etkili yollarından biri, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmamaktır. Dışarıda bulunmak zorunda kalındığında, koruyucu güneş gözlükleri ve maskelerin kullanılması öneriliyor. Rüzgarlı havalarda evlerin sabah yerine öğle saatlerinde havalandırılması, alerjik semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, uyku alanında peluş oyuncaklar, battaniye ve benzeri örtülerin bulunmaması da önem taşır.

POLEN ALERJİSİ VE GRİP KARŞILAŞTIRMASI

Polen alerjisi genellikle grip ile karıştırılabiliyor. Alerjide gözlerde sulanma, yanma, burun akıntısı gibi belirtiler öne çıkarken, enfeksiyon hastalıklarında sarı-yeşil renkte balgam ve yoğun öksürük daha belirgindir. Eğer kaşıntı, hapşırma ve kulaklarla gözlerde yanma hissediliyorsa, bu durum daha çok alerji olabileceğini gösteriyor.