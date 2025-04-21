Polis, “Böyle Bir Cinayet Görmedim” Dedi

Olayın meydana geldiği yer Fatih İskenderpaşa Mahallesi. Edinilen bilgilere göre Elif Kırav, oyuncu Sevil Akdağ ile dışarıda buluştuktan sonra Akdağ’ın evine geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa bir zaman sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav’a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularından eve bakmalarını istedi. Komşular Kırav’ı kanlar içinde buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, cinayeti Sevil Akdağ’ın işlediğini ortaya çıkardı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları araştırmada Kırav’ın vücudunda çok sayıda bıçak izi ve boğuşma izi buldu.

ANNELERİNİN TAZİKATLI AÇIKLAMALARI

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Kanal D programında Elif Kırav’ın annesi Şükran Kırav, duygusal bir konuşma yaptı. “İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Asabi, kıskanç hareketleri vardı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi.” diyen anne, Kırav’ın bedeninde birçok bıçak yarası olduğunu ifade etti. “Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti.” diyerek acısını dile getiren Şükran Kırav, kızı için adalet istediğini belirtti.

İKİ NCİ AÇIKLAMALAR VE KAN DONDURAN DETAYLAR

Elif Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, cinayetle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı. “Kızın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk ama benim ablam arkadaşlığını kesebilecek gibi değildi.” ifadesiyle, yaşanan durumun karmaşıklığına dikkat çekti. Olaydan sonra Elif Kırav’ın vücudunda 30 değil, tam 53 bıçak yarası olduğunu aktardı. Furkan Kırav, “Bir kavgaya bıçakla geliyorsan ya husumetin vardır, ya da karşı tarafın seni alacağını düşündüğün için bıçakla gelirsin.” diyerek olaya dair düşüncelerini paylaştı. Bu durumun kendisi için içinden çıkılamaz bir acı yarattığını belirten Kırav, yaşananların kendisine ve tüm aileye büyük bir zorbalık olduğunu ifade etti.